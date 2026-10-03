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Захарова подтвердила арест судна с 20 россиянами в Индии

Дипломаты призвали Индию освободить граждан РФ
Ася Султанова
Пресс-служба МИД РФ
Пресс-служба МИД РФ

20 россиян остаются под арестом на борту судна в Индии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии шесть вербальных нот. Дипломаты взаимодействуют с портовыми властями по замене экипажа судна и ведут работу с профильными ведомствами и властями Индии, призывая ускорить разрешение ситуации.

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали у берегов Индии 9 мая. Причиной стал долг владельца судна перед поставщиком топлива. С этого момента судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находятся 23 человека, среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта. Как сообщает «РИА Новости», старшего механика танкера вернули в Россию по медпоказаниям.

2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Иск подала украинская компания. В тот же день Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада.

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