Захарова подтвердила арест судна с 20 россиянами в Индии

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали у берегов Индии 9 мая. Причиной стал долг владельца судна перед поставщиком топлива. С этого момента судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находятся 23 человека, среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта. Как сообщает «РИА Новости», старшего механика танкера вернули в Россию по медпоказаниям.