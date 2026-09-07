Чекунков: пассажиры арестованного на Шпицбергене судна вернутся в Россию в срок
Пассажиры арестованного на Шпицбергене российского судна «Профессор Молчанов» вернутся в Россию в намеченные сроки. Об этом ТАСС заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По его словам, сейчас готовится отбытие пассажиров судна обратно.
В связи с ситуацией вокруг судна Россия поддерживает ежедневный контакт с послом РФ в Норвегии. Чекунков отметил, что к работе по ситуации также подключились юристы.
2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада и пообещала, что Россия примет соответствующие меры.
На следующий день МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Как отметили в ведомстве, «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно перевозило сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых.
5 сентября Reuters сообщил, что Норвегия окажет помощь россиянам после ареста судна, которое перевозило в том числе продукты питания. Как отметили в норвежском МИДе, власти регулярно смягчают санкции для того, чтобы жители острова получили необходимую продукцию.