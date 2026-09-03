МИД вызвал посла Норвегии в Москве из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявил ей решительный протест из-за ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщили в российском ведомстве.
В МИДе заявили, что «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно выполняло плановый рейс из Мурманска в Баренцбург, доставляя, в частности, сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых. Кроме того, оно обеспечивает российские поселки Баренцбург и Пирамида необходимыми для жизнеобеспечения грузами.
В российском дипведомстве отметили, что действия Норвегии происходят на фоне введенных на Шпицбергене ограничительных мер против России. По их оценке, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады. В Москве считают, что подобная дискриминация нарушает положения Договора о Шпицбергене 1920 г.
Российская сторона заявила, что категорически не приемлет как арест «Профессора Молчанова», так и активизацию действий Осло, направленных на ограничение российского присутствия на архипелаге. Норвегии указали на необходимость безусловно соблюдать международное право, включая положения и дух Договора о Шпицбергене.
МИД России и компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Российское посольство в Норвегии и генконсульство на Шпицбергене поддерживают контакт с российскими организациями и норвежскими властями.
Об аресте «Профессора Молчанова» стало известно 2 сентября. Власти Норвегии арестовали судно по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал ситуацию с арестом судна бредовой и призвал «не будить русского медведя».