МИД вызвал посла Норвегии в Москве из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

В российском дипведомстве отметили, что действия Норвегии происходят на фоне введенных на Шпицбергене ограничительных мер против России. По их оценке, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады. В Москве считают, что подобная дискриминация нарушает положения Договора о Шпицбергене 1920 г.