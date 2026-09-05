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Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста «Профессора Молчанова»

Анна Суслова

Норвегия окажет помощь россиянам на острове Шпицберген после ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которое перевозило в том числе продукты питания, сообщает Reuters.

«Норвежские власти делают все возможное, чтобы защитить российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации на Шпицбергене», – сказали агентству в МИД Норвегии.

Сейчас судно находится в населенном пункте Баренцбург – одном из двух поселений России на Шпицбергене, где проживают 392 человека.

Как отметили в МИДе, власти регулярно смягчают санкции для того, чтобы жители острова получили необходимую продукцию.

2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Как отметил губернатор Шпицбергена, иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада и пообещала, что Россия примет соответствующие меры.

3 сентября МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Как отметили в ведомстве, «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно перевозило сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых. МИД РФ и компетентные ведомства намерены снять арест с судна.

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