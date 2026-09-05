Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста «Профессора Молчанова»

2 сентября Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов», пришвартованное в поселении Баренцбург. Как отметил губернатор Шпицбергена, иск подала украинская компания. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Норвегии очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада и пообещала, что Россия примет соответствующие меры.