Куранты Спасской башни остановят на 10 дней
Куранты Спасской башни Московского Кремля будут остановлены на 10 дней в связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы охраны (ФСО).
Работа курантов будет остановлена в 00:00 мск 6 ноября, а возобновлена – 16 ноября.
По данным Главгосэкспертизы России, кремлевские куранты – самые старые в Европе. Часы состоят из нескольких тысяч деталей, масса их механизма составляет 25 т, не считая колоколов. Вес главного колокола Спасской башни достигает 2160 кг.