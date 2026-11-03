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Главная / Общество /

Куранты Спасской башни остановят на 10 дней

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Куранты Спасской башни Московского Кремля будут остановлены на 10 дней в связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы охраны (ФСО).

Работа курантов будет остановлена в 00:00 мск 6 ноября, а возобновлена – 16 ноября.

По данным Главгосэкспертизы России, кремлевские куранты – самые старые в Европе. Часы состоят из нескольких тысяч деталей, масса их механизма составляет 25 т, не считая колоколов. Вес главного колокола Спасской башни достигает 2160 кг.

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