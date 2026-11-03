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К 2036 году цифровые платформы могут обслуживать более 80% внутренних турпоездок

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 80% поездок по России к 2036 г. могут проходить через цифровые платформы. Такой показатель предусмотрен целевой моделью развития платформенной экономики в туристической отрасли, представленной на заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.

Модель предполагает укрепление российских сервисов и увеличение экспорта туристических услуг. В частности, долю отечественных платформ в расходах иностранных туристов на размещение в России предлагается увеличить с 33% в 2025 г. до 50% к 2036 г. Доля экспорта в туристическом балансе страны должна превысить 30%.

Эксперты отмечают, что после ухода ряда иностранных сервисов в 2022 г. российские платформы укрепили позиции на внутреннем рынке. Сейчас в сегменте B2C работают более 150 туристических сервисов. При этом отрасли предстоит решить ряд задач, включая согласование законодательства о платформенной экономике и туристической деятельности, а также уточнение ответственности агрегаторов за услуги сторонних поставщиков.

Минэкономразвития также разрабатывает ГИС «Единая цифровая платформа в сфере туризма», которая должна предоставлять участникам рынка проверенные сведения о компаниях, объектах размещения, маршрутах и событиях, а также отраслевую аналитику. Коммерческие услуги, включая бронирование размещения и сбор отзывов, предполагается оставить частным сервисам.

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Для выхода на зарубежные рынки предлагается упростить расчеты с иностранными партнерами, обеспечить возможность оплаты зарубежными картами, адаптировать сервисы для иностранных пользователей и активнее продвигать Россию как туристическое направление.

Реализацию модели планируется вести поэтапно: сначала сформировать регуляторные условия в 2026–2027 гг., затем развивать технологии и инфраструктуру в 2027–2030 гг., а в 2030–2036 гг. оценивать достигнутые результаты. Документ подготовлен в рамках разработки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г. Предложения по туризму сформировала экспертная группа под руководством генерального директора сервиса «Туту» Вячеслава Дусалеева и представителя компании FUN&SUN Владимира Рубцова при участии Ассоциации цифровых платформ.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), организованный туризм по России осенью 2026 г. снизился на 10–30%, тогда как самостоятельный, по данным агрегаторов, вырос на 3%. По оценке члена правления РСТ и генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рынок внутреннего туризма в целом снизился на 3–4%, а у туроператоров – на 10–15% год к году. 

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