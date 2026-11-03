К 2036 году цифровые платформы могут обслуживать более 80% внутренних турпоездок

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), организованный туризм по России осенью 2026 г. снизился на 10–30%, тогда как самостоятельный, по данным агрегаторов, вырос на 3%. По оценке члена правления РСТ и генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рынок внутреннего туризма в целом снизился на 3–4%, а у туроператоров – на 10–15% год к году.