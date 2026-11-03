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Представитель Ленни Кравица опроверг его гибель в авиакатастрофе

Инна Шульгина

Информация, что американский певец Ленни Кравиц был пассажиром самолета Learjet, разбившегося во Флориде, не соответствуют действительности. Об этом представитель артиста Карлин Донован сообщила Variety.

Вскоре после крушения бизнес-джета в соцсети X распространился скриншот с якобы сообщением пилота Эмили Шелтон, что она везет «единственного и неповторимого Ленни Кравица» из Остина на Багамские острова. Но Шелтон не была пилотом этого самолета. По данным New York Post, женщину-пилота на борту самолета зовут Наталия Гаделья Фильгейрас. Имя пилота-мужчины пока не разглашается, как и имена пассажиров.

Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Выживших нет. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности.

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