Представитель Ленни Кравица опроверг его гибель в авиакатастрофе
Информация, что американский певец Ленни Кравиц был пассажиром самолета Learjet, разбившегося во Флориде, не соответствуют действительности. Об этом представитель артиста Карлин Донован сообщила Variety.
Вскоре после крушения бизнес-джета в соцсети X распространился скриншот с якобы сообщением пилота Эмили Шелтон, что она везет «единственного и неповторимого Ленни Кравица» из Остина на Багамские острова. Но Шелтон не была пилотом этого самолета. По данным New York Post, женщину-пилота на борту самолета зовут Наталия Гаделья Фильгейрас. Имя пилота-мужчины пока не разглашается, как и имена пассажиров.
Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич во Флориде. Выживших нет. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности.