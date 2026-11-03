Представитель Ленни Кравица опроверг его гибель в авиакатастрофе

Вскоре после крушения бизнес-джета в соцсети X распространился скриншот с якобы сообщением пилота Эмили Шелтон, что она везет «единственного и неповторимого Ленни Кравица» из Остина на Багамские острова. Но Шелтон не была пилотом этого самолета. По данным New York Post, женщину-пилота на борту самолета зовут Наталия Гаделья Фильгейрас. Имя пилота-мужчины пока не разглашается, как и имена пассажиров.