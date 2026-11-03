Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября

2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.