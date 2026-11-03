Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября
Делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его слова передает Reuters.
По словам Уиткоффа, на переговорах в Абу-Даби будут также обсуждаться «гуманитарные меры». По словам источника агентства, США представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. На этой неделе американские переговорщики встретятся на рабочем уровне в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить «гарантии безопасности Украины, будущую систему безопасности в Европе и экономическую поддержку восстановления Украины», указано в материале.
2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.