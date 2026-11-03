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Главная / Бизнес /

Правительство ищет новые сферы поставок угля для компенсации снижения экспорта

Ими могут стать углехимия и энергоснабжение дата-центров
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство в рамках реализации энергетической стратегии до 2050 г. распорядилось проработать вопрос нивелирования последствий снижения экспорта угля за счет спроса в новых сферах. Это следует из распоряжения кабмина, подписанного 31 октября премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного 2 ноября. Соответствующее распоряжение дано Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития России, а также правительствам угледобывающих регионов. Срок исполнения – до 31 марта 2027 г.

В качестве возможных сфер применения указаны углехимия и энергоснабжение центров обработки данных (ЦОД). Также заинтересованные ведомства должны изучить вопрос повышения конкурентоспособности добычи угля за счет роста качества угольной продукции.

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