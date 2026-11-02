Собянин сообщил об уничтожении еще 20 беспилотников над Москвой
На подлете к Москве было уничтожено 20 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О 10 БПЛА мэр сообщил в 23:28 мск. В 23:45 мск Собянин проинформировал об уничтожении еще 10 беспилотников.
Всего за вечер 2 ноября было сбито 28 беспилотных летательных аппаратов. До этого Собянин сообщил о сбитии восьми БПЛА.
До этого Минобороны РФ сообщило, что в течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.