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Собянин сообщил об уничтожении еще 20 беспилотников над Москвой

Антон Потоков

На подлете к Москве было уничтожено 20 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О 10 БПЛА мэр сообщил в 23:28 мск. В 23:45 мск Собянин проинформировал об уничтожении еще 10 беспилотников.

Всего за вечер 2 ноября было сбито 28 беспилотных летательных аппаратов. До этого Собянин сообщил о сбитии восьми БПЛА.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.

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