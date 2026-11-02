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Главная / Политика /

На подлете к Москве уничтожено восемь беспилотников

Антон Потоков
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что в течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.

31 октября средства ПВО Минобороны России сбили 15 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

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