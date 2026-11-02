На подлете к Москве уничтожено восемь беспилотников

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что в течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, а также над Московским регионом.