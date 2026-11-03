Выборы президента Болгарии выиграла соратница премьера Румена Радева

Выборы президента Болгарии выиграла соратница премьера Румена РадеваИлияна Йотова говорит по-русски и не в восторге от поддержки Украины
Во втором туре президентских выборов в Болгарии 1 ноября победу одержала 62-летняя Илияна Йотова, чью кандидатуру поддержал ставший в 2026 г. премьер-министром бывший президент Румен Радев. Как свидетельствуют данные ЦИК страны по итогам обработки 100% протоколов, Йотова в тандеме со своим вице-президентом – журналистом Кирилом Вылчевым набрали почти 58% голосов. В свою очередь, у экс-депутата либеральных взглядов и замглавы Болгарского народного банка Андрея Гюрова оказалось около 39% голосов, он признал поражение (его кандидатуру, в частности, поддержал проевропейский экс-премьер Бойко Борисов).
По итогам первого тура 25 октября разделение голосов было примерно 35% на 32% в пользу Йотовой, а занявший 3-е место от крайне правой партии «Возрождение» Костадин Костадинов с 12,6% поддержал Йотову. При этом явка во втором туре оказалась низкой – всего на избирательные участки пришло около 27% имевших право голоса граждан Болгарии.