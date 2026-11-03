Выборы президента Болгарии выиграла соратница премьера Румена Радева

Во втором туре президентских выборов в Болгарии 1 ноября победу одержала 62-летняя Илияна Йотова, чью кандидатуру поддержал ставший в 2026 г. премьер-министром бывший президент Румен Радев. Как свидетельствуют данные ЦИК страны по итогам обработки 100% протоколов, Йотова в тандеме со своим вице-президентом – журналистом Кирилом Вылчевым набрали почти 58% голосов. В свою очередь, у экс-депутата либеральных взглядов и замглавы Болгарского народного банка Андрея Гюрова оказалось около 39% голосов, он признал поражение (его кандидатуру, в частности, поддержал проевропейский экс-премьер Бойко Борисов).