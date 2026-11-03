РСФ заработал на процентных ставках более 2,5 млрд рублей

РСФ заработал на процентных ставках более 2,5 млрд рублейОб этом говорилось на совещании глав федераций с кураторами российского спорта
В 2026 г. Российский спортивный фонд (РСФ), аккумулирующий отчисления букмекеров для внебюджетного финансирования физкультуры и спорта, заработал на процентных ставках в банке более 2,5 млрд руб. Такие цифры были озвучены 2 ноября на закрытой встрече курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра спорта Михаила Дегтярева с главами российских спортивных федераций. Об этом «Ведомостям» рассказала президент федерации санного спорта Наталья Гарт. Факт совещания, о подготовке которого накануне писали «Ведомости», подтвердил председатель федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
Главной его темой стал вопрос эффективности расходования средств, которые федерации получают от РСФ, созданного в 2025 г. по поручению президента. Учредителем этого фонда является Минспорт. Ранее, 20 октября, президент Владимир Путин встречался с Дегтяревым. В числе прочего министр отчитывался и о работе РСФ. До создания фонда «букмекерские средства, целевые отчисления шли транзитом в федерации, лиги без отчета – и у министерства не было никакого правового основания контролировать или каким-то образом влиять на перенаправление средств, маневрировать», отметил министр спорта.