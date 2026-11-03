РСФ заработал на процентных ставках более 2,5 млрд рублей

Главной его темой стал вопрос эффективности расходования средств, которые федерации получают от РСФ, созданного в 2025 г. по поручению президента. Учредителем этого фонда является Минспорт. Ранее, 20 октября, президент Владимир Путин встречался с Дегтяревым. В числе прочего министр отчитывался и о работе РСФ. До создания фонда «букмекерские средства, целевые отчисления шли транзитом в федерации, лиги без отчета – и у министерства не было никакого правового основания контролировать или каким-то образом влиять на перенаправление средств, маневрировать», отметил министр спорта.