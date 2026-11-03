О чем новый вице-премьер говорит с губернаторами

О чем новый вице-премьер говорит с губернаторамиОлег Кожемяко начал встречи с руководителями регионов
Бывший губернатор Приморского края Олег Кожемяко, назначенный в октябре заместителем председателя правительства России – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), начал делать первые шаги на новом посту. Он встретился с двумя губернаторами: Камчатского края и Мурманской области. Последняя – часть Арктической зоны, за развитие и инвестиционную привлекательность которой в том числе отвечает Кожемяко.
На встрече с главой Заполярья Андреем Чибисом 28 октября полпред обсудил социально-экономическое развитие региона, ход разработки комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, подготовку к проведению в марте 2027 г. Международного арктического форума. Чибис доложил о текущей ситуации с бюджетом Мурманской области и о реализации в регионе ряда инвестиционных проектов.