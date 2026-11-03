Созданный «РЖД недвижимостью» девелопер «Новая эра» нашел нового партнера

Девелопер Esve Group поучаствует в строительстве бизнес-центра класса А площадью 62 000 кв. м на территории бывшего грузового двора «Москва-Товарная-Смоленская» рядом с Белорусским вокзалом. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. По его словам, компания стала партнером созданного «РЖД-недвижимостью» застройщика «Новая эра» по данному проекту. В данной организации эту информацию подтвердили. Сама «Новая эра» намерена возвести на территории грузового двора 234 800 кв. м недвижимости. Кроме офисного комплекса там появится также жилье и учебно-воспитательный центр.