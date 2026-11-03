Созданный «РЖД недвижимостью» девелопер «Новая эра» нашел нового партнера

Созданный «РЖД недвижимостью» девелопер «Новая эра» нашел нового партнераКомпания Esve Group поучаствует в строительстве бизнес-центра рядом с Белорусским вокзалом
Девелопер Esve Group поучаствует в строительстве бизнес-центра класса А площадью 62 000 кв. м на территории бывшего грузового двора «Москва-Товарная-Смоленская» рядом с Белорусским вокзалом. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. По его словам, компания стала партнером созданного «РЖД-недвижимостью» застройщика «Новая эра» по данному проекту. В данной организации эту информацию подтвердили. Сама «Новая эра» намерена возвести на территории грузового двора 234 800 кв. м недвижимости. Кроме офисного комплекса там появится также жилье и учебно-воспитательный центр.
Инвестиции в строительство бизнес-центра могут составить 15–18 млрд руб., считает партнер NF Group Станислав Бибик. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский говорит о 12–13 млрд руб., уточняя, что конечный бюджет зависит от архитектурных решений, инженерного оснащения и объема подземной части. Потенциальную рыночную стоимость готового объекта Бибик оценивает в 28–32 млрд руб. без учета НДС.