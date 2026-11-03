Почему рейв в Ленинке рассердил некоторых патриотов

«Я не понимаю, это реальность или сон, что мы в библиотеке?» – сотни коротких видеороликов (в народе – «рилсов») с аналогичными высказываниями заполонили русскоязычные соцсети на минувших выходных. Дело в том, что 31 октября в Российской государственной библиотеке им. Ленина (РГБ, или Ленинка) прошла бесплатная танцевальная вечеринка «Литрейв».