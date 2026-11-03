Почему рейв в Ленинке рассердил некоторых патриотов

Почему рейв в Ленинке рассердил некоторых патриотовНа мероприятие пришли 3500 человек, почти все купили читательские билеты
«Я не понимаю, это реальность или сон, что мы в библиотеке?» – сотни коротких видеороликов (в народе – «рилсов») с аналогичными высказываниями заполонили русскоязычные соцсети на минувших выходных. Дело в том, что 31 октября в Российской государственной библиотеке им. Ленина (РГБ, или Ленинка) прошла бесплатная танцевальная вечеринка «Литрейв».
Организаторы назвали мероприятие «социокультурным событием на стыке литературы и электронной музыки». На сайте РГБ сказано, что гостей ожидали три танцпола, где звучали танцевальный поп, эмбиент и техно. В программе были заявлены такие диджеи, как Kovyazin D, Abelle, Lavblast, BӦris Redwäll и «другие знаковые артисты электронной сцены».
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