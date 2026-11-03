Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,228+1,3%NKNC52+0,19%VEON-RX82,1-3,3%IMOEX2 459,53-2,13%RTSI956,86-2,63%RGBI112,23-0,04%RGBITR778,04+0,07%
Главная / Экономика /

Бизнес пожаловался на недостаток оборотных средств

Компании рассчитывают сократить издержки, а заодно инвестиции и объем производства
Дарья Мосолкина
Ведомости
Ведомости

Главными ограничениями для бизнеса в III квартале текущего года стали снижение спроса на продукцию и услуги, а также недостаток оборотных средств, следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Состояние российской экономики и деятельность компаний», с которым ознакомились «Ведомости». С ними столкнулись 38 и 36% респондентов соответственно. При этом если число отмечающих снижение спроса компаний выросло на 5 п. п., то количество тех, кто столкнулся с недостатком «оборотки», – сразу на 9 п. п. по сравнению с результатами за II квартал. Годом ранее – в III квартале 2025 г. – эти два фактора отмечали 34 и 32% респондентов соответственно.

В тройке ключевых ограничений для бизнеса оказались также неплатежи со стороны контрагентов, показал опрос РСПП. При этом доля столкнувшихся с ними компаний сократилась с 40% во II квартале до 36% в июле – сентябре.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её