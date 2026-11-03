Бизнес пожаловался на недостаток оборотных средств

Главными ограничениями для бизнеса в III квартале текущего года стали снижение спроса на продукцию и услуги, а также недостаток оборотных средств, следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Состояние российской экономики и деятельность компаний», с которым ознакомились «Ведомости». С ними столкнулись 38 и 36% респондентов соответственно. При этом если число отмечающих снижение спроса компаний выросло на 5 п. п., то количество тех, кто столкнулся с недостатком «оборотки», – сразу на 9 п. п. по сравнению с результатами за II квартал. Годом ранее – в III квартале 2025 г. – эти два фактора отмечали 34 и 32% респондентов соответственно.