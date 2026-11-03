Вэнс: США не устанавливали крайних сроков для сделки с Ираном

The Atlantic со ссылкой на источники писал, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации Трампа рассматривает Пентагон. По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана. Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов.