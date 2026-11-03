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Вэнс: США не устанавливали крайних сроков для сделки с Ираном

Татьяна Мозолевская

Администрация президента США Дональда Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не устанавливали временных рамок. Мы публично заявляли, чего мы хотим, а мы хотим уничтожения их ядерной программы», – сказал Вэнс (цитата по ТАСС).

По словам вице-президента, Вашингтон также намерен добиться гарантий того, что Иран не сможет восстановить свою ядерную программу. «Мы хотим быть уверены, что они не восстановят и не попытаются восстановить ее. Это больше всего волнует Соединенные Штаты», – подчеркнул он.

2 ноября Трамп заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс.

The Atlantic со ссылкой на источники писал, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации Трампа рассматривает Пентагон. По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана. Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов.

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