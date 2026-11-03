Продажи товаров для дома и ремонта гражданам выросли впервые за девять месяцев

Общий объем реализации товаров для дома, ремонта и сада по итогам III квартала 2026 г. достиг 840 млрд руб. (без учета покупок со стороны бизнеса), по данным компании «Infoline-аналитика». По словам ее генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 2,9% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Он отмечает, что данный сегмент продемонстрировал квартальный рост впервые с июля – сентября 2025 г. В IV квартале продажи такой продукции снизились год к году на 3%, в январе – марте 2026 г. – на 5,5%, в апреле – июне – на 2,5%. Несмотря на первые признаки восстановления рынка в III квартале, реализация по итогам девяти месяцев все равно сократилась на 1,6% до 2,37 трлн руб., уточнил Бурмистров.