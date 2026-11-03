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Умер участник подготовки полета Гагарина в космос Анатолий Корешков

Татьяна Мозолевская

Участник подготовки первого полета человека в космос Анатолий Корешков скончался 1 ноября в возрасте 95 лет. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Корешков участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 г. и полета Юрия Гагарина в 1961 г. Он также был задействован в трех советских лунных программах и первой международной космической программе «Союз – Аполлон».

На космодроме Байконур Корешков прошел путь от инженера-испытателя системы радиоуправления ракеты до начальника лаборатории радиотехнических комплексов космических кораблей. Он занимался научной и изобретательской деятельностью, получил десять авторских свидетельств на изобретения в различных областях техники.

С 1977 г. Корешков жил во Владимире, где до выхода на пенсию работал начальником смены на ТЭЦ-1.

Помимо инженерной деятельности, он занимался литературным творчеством и патриотическим воспитанием молодежи. Корешков написал более десяти книг, значительная часть которых посвящена освоению космоса. Ему было присвоено звание почетного гражданина Байконура.

Авдеев выразил соболезнования родным и близким Корешкова.

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