Песков – «Ведомостям»: Трутнев займется вопросами патриотического воспитания

Песков – «Ведомостям»: Трутнев займется вопросами патриотического воспитанияВ конце октября президент назначил бывшего полпреда своим помощником
Бывший вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а сейчас помощник Владимира Путина Юрий Трутнев в администрации главы государства будет курировать тему патриотизма и патриотического воспитания. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Предполагается, что так [будет]», – сказал Песков «Ведомостям», отвечая на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента. По его словам, пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры.
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