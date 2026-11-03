Песков – «Ведомостям»: Трутнев займется вопросами патриотического воспитания

«Предполагается, что так [будет]», – сказал Песков «Ведомостям», отвечая на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента. По его словам, пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры.