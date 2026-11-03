Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,228+1,3%NKNC52+0,19%VEON-RX82,1-3,3%IMOEX2 459,53-2,13%RTSI956,86-2,63%RGBI112,23-0,04%RGBITR778,04+0,07%
Главная / Политика /

Песков – «Ведомостям»: Трутнев займется вопросами патриотического воспитания

В конце октября президент назначил бывшего полпреда своим помощником
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бывший вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а сейчас помощник Владимира Путина Юрий Трутнев в администрации главы государства будет курировать тему патриотизма и патриотического воспитания. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Предполагается, что так [будет]», – сказал Песков «Ведомостям», отвечая на вопрос о том, будет ли тема патриотизма в сфере компетенции Трутнева на должности помощника президента. По его словам, пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь