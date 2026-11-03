В «Сбере» назвали два прогнозных сценария по ключевой ставке

В «Сбере» назвали два прогнозных сценария по ключевой ставкеДостижение инфляции в 4% к концу следующего года потребует от ЦБ более жесткой политики
Экономисты ЦМИ Сбербанка назвали два прогнозных сценария по ключевой ставке на следующий год: на случай решения Банка России любой ценой добиться достижения инфляции в 4% и при отказе от достижения этой цели в следующем году. В первом сценарии регулятор сделает в декабре третью паузу подряд в цикле снижения ставки, а также даст жесткий сигнал на первое полугодие 2027 г., говорится в докладе «Что если Банк России готов вернуть инфляцию к 4% во что бы то ни стало?». В таком случае в будущем году «ключ» останется вблизи 14% со снижением ближе к 13% на конец года. Этот вариант предполагает более высокую траекторию ставки, чем заложено существующим прогнозом, но сохранение таргета по инфляции 4%.
При этом эксперты допускают и второй сценарий – смягчение политики регулятора на ближайших заседаниях. В декабре вероятно снижение ставки до 13,75% и более динамичное смягчение политики в последующем – до 11,25% к концу 2027 г., 8,25% к концу 2028 г. В этом сценарии инфляция на конец 2027 г. окажется выше таргета и текущего прогноза ЦБ – 4,9%.