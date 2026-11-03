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Главная / Политика / Интервью /

Леонид Калашников: «Накидали популистских законопроектов перед выборами»

Глава комитета Думы по СНГ рассказал о работе с мигрантами, соотечественниками и потомками дворян
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Наш комитет востребован, потому что ты занимаешься живой работой», – говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). В его ведении – миграционная политика и вопросы гражданства, поддержка соотечественников за рубежом и взаимодействие с парламентами стран СНГ. В интервью «Ведомостям» Калашников рассказал о приоритетах комитета, сложностях подготовки миграционного законодательства и о том, почему работа депутатов не ограничивается разработкой и принятием законов.

– Как началась работа комитета в новом созыве Думы?
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