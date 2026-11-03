Леонид Калашников: «Накидали популистских законопроектов перед выборами»

«Наш комитет востребован, потому что ты занимаешься живой работой», – говорит председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). В его ведении – миграционная политика и вопросы гражданства, поддержка соотечественников за рубежом и взаимодействие с парламентами стран СНГ. В интервью «Ведомостям» Калашников рассказал о приоритетах комитета, сложностях подготовки миграционного законодательства и о том, почему работа депутатов не ограничивается разработкой и принятием законов.