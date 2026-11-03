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Главная / Недвижимость /

Количество новостроек в Подмосковье продолжает расти

В отличие от Москвы квартиры там продаются лучше в том числе из-за более низких цен
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Московской области в январе – октябре девелоперы приступили к строительству 285 новых домов жилой площадью 2,09 млн кв. м. Такие данные приводит Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), на платформе которой застройщики публикуют проектные декларации жилых комплексов. Согласно статистике ресурса, данный показатель на 12% превышает результаты аналогичного периода прошлого года по количеству корпусов и на 44% – по их суммарной жилой площади. При этом в Москве показатели сократились на 14 и 33% до 91 новостройки и 2,2 млн кв. м.

Динамика вышедших в продажу новинок в области тоже положительная в отличие от российской столицы. По данным «Метриума», проектный объем стартовавших в этом году в Подмосковье корпусов увеличился на 22% год к году, хотя их число сократилось на 9%, отмечает его коммерческий директор Дмитрий Проскурин. В старой Москве метраж новых домов в реализации, по его словам, просел на 30,7%, а количество – на 13,9%. Рынок новой Москвы сократился на 14,5% по объему при росте числа стартов на 1,6%.

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