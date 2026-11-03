Количество новостроек в Подмосковье продолжает расти

Динамика вышедших в продажу новинок в области тоже положительная в отличие от российской столицы. По данным «Метриума», проектный объем стартовавших в этом году в Подмосковье корпусов увеличился на 22% год к году, хотя их число сократилось на 9%, отмечает его коммерческий директор Дмитрий Проскурин. В старой Москве метраж новых домов в реализации, по его словам, просел на 30,7%, а количество – на 13,9%. Рынок новой Москвы сократился на 14,5% по объему при росте числа стартов на 1,6%.