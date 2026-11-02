Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,228+1,3%NKNC52+0,19%VEON-RX82,1-3,3%IMOEX2 459,53-2,13%RTSI956,86-2,63%RGBI112,23-0,04%RGBITR778,04+0,07%
Главная / Политика /

Трамп исключил новые удары по Ирану после промежуточных выборов в США

Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Его слова передает Clash Report.

«Нет», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

2 ноября The Atlantic со ссылкой на источники писал, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации президента США Дональда Трампа рассматривает Пентагон. По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана. Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия для урегулирования конфликта с США путем переговоров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь