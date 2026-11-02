Трамп исключил новые удары по Ирану после промежуточных выборов в США

2 ноября The Atlantic со ссылкой на источники писал, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации президента США Дональда Трампа рассматривает Пентагон. По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана. Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов.