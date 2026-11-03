Сотрудница ЗАЭС погибла в результате удара беспилотника по автомобилю
Сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Всего жертвами удара стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Трагедия произошла в результате удара на движущийся автомобиль.
В пресс-службе уточнили, что это уже третий сотрудник ЗАЭС, погибший за последние две недели, и 13 с апреля 2026 г.
30 октября сотрудник ЗАЭС погиб из-за атаки украинского БПЛА. По данным ЗАЭС, погибший работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.
2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаки Украины на ее город-спутник Энергодар.