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Сотрудница ЗАЭС погибла в результате удара беспилотника по автомобилю

Антон Потоков
ТАСС
ТАСС

Сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Всего жертвами удара стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Трагедия произошла в результате удара на движущийся автомобиль.

В пресс-службе уточнили, что это уже третий сотрудник ЗАЭС, погибший за последние две недели, и 13 с апреля 2026 г.

30 октября сотрудник ЗАЭС погиб из-за атаки украинского БПЛА. По данным ЗАЭС, погибший работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.

2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаки Украины на ее город-спутник Энергодар.

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