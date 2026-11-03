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Россия заявила протест Норвегии из-за арестов имущества по искам Украины

Поводом стали арест судна «Профессор Молчанов» и пяти объектов недвижимости
Татьяна Мозолевская
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии в Москве Бьерну Свенунгсену в связи с продолжающимися арестами российского имущества по ходатайствам украинских компаний. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Норвежского дипломата вызвали в МИД РФ 3 ноября. Поводом стали, в частности, арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» и пяти объектов российской недвижимости в Осло.

Судно «Профессор Молчанов» было арестовано 2 сентября в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген по решению норвежского суда на основании ходатайства «Нафтогаза Украины» и других украинских предприятий, напоминает МИД РФ. 28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отклонил апелляцию треста «Арктикуголь».

В МИД РФ предупредили, что длительная зимняя стоянка судна, не приспособленного для таких условий, может привести к его повреждению и негативным последствиям для окружающей среды.

Ведомство подчеркнуло, что «Профессор Молчанов» оставался единственным транспортным средством, обеспечивавшим прямую доставку сотрудников российских организаций и необходимых грузов на Шпицберген после прекращения авиасообщения из-за норвежских ограничений.

Кроме того, 22 сентября по решению норвежского суда были арестованы пять объектов российской недвижимости в Осло.

Российская сторона потребовала от Норвегии соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г.

В МИД заявили, что Россия продолжит добиваться снятия арестов со своего имущества. Членам экипажа «Профессора Молчанова», остающимся на судне, оказывается необходимая консульская помощь.

3 сентября МИД России уже выразил протест Норвегии в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Тогда российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен.

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