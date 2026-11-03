Граждане стали активнее жаловаться в Банк России на МФО

В целом рост общего числа жалоб связан с усилением банковского контроля за операциями клиентов, продолжает Кабаков. В частности, с 1 января ЦБ удвоил перечень признаков подозрительных операций физлиц. Тогда список дополнили сменой номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» менее чем за 48 часов до перевода, переводом от 200 000 руб. новому получателю, переводом за границу от 100 000 руб. с последующей попыткой внести наличные через банкомат по цифровой карте и др. Также в 2026 г. ужесточен закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». С 20 мая, согласно методическим рекомендациям ЦБ, под контроль взяты крупные операции с наличными, внесение физлицами наличных от 5 млн руб. за 30 дней с последующим переводом 70% суммы за рубеж и др.