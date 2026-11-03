Мосбиржа не будет проводить торги на фондовом и срочном рынках 31 декабря
Московская биржа не будет проводить торги на фондовом и срочном рынках 31 декабря 2026 г. в связи с праздничным днем, сообщила торговая площадка.
В остальные рабочие дни декабря торги на рынках Мосбиржи будут проходить по стандартному расписанию. Кроме того, площадка напомнила, что дополнительные торговые сессии выходного дня 28 и 29 ноября проводиться не будут.
19 октября Мосбиржа подтвердила проведение дополнительной торговой сессии 4 ноября, в День народного единства.
2 ноября Московская биржа сообщила о планах запустить организованные торги цифровыми валютами с 1 декабря. Расписание нового рынка будет совпадать с графиком фондового рынка: с 6:50 до 23:50 мск. На первом этапе инвесторам станут доступны операции с Bitcoin, Ethereum и USDT.