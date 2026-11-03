В Кремле не знают деталей встречи Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

3 ноября пресс-служба американской администрации сообщила, что Мелания Трамп организует встречу представителей России и Украины в Белом доме. Там назвали предстоящее событие выдающимся моментом в американской истории. В администрации подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области.