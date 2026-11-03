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В Кремле не знают деталей встречи Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль не располагает информацией о встрече первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю об этом ничего. Мне об этом ничего неизвестно», - заявил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

3 ноября пресс-служба американской администрации сообщила, что Мелания Трамп организует встречу представителей России и Украины в Белом доме. Там назвали предстоящее событие выдающимся моментом в американской истории. В администрации подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области.

2 ноября Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках будет способствовать урегулированию украинского конфликта. По ее словам, прекращение огня позволило обеспечить жителей города продовольствием, водой и медикаментами.

30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция, в ходе которой эвакуировали более 750 человек. Российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец участвовали в доставке помощи и эвакуации жителей.

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