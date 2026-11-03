Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме
Первая леди США Мелания Трамп организует встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба американской администрации.
В Белом доме назвали предстоящее событие выдающимся моментом в американской истории. В администрации подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области.
«Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу со стороны первой леди США», – говорится в заявлении.
5 ноября в 11:00 по восточному времени США (19:00 мск) Мелания Трамп выступит в Белом доме с заявлением о прекращении огня в Алешках.
2 ноября Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках будет способствовать урегулированию украинского конфликта. По ее словам, прекращение огня позволило обеспечить жителей города продовольствием, водой и медикаментами.
30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция, в ходе которой эвакуировали более 750 человек. Российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец участвовали в доставке помощи и эвакуации жителей.
31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что между Лантратовой и Лубинцом установился хороший диалог. По его словам, уполномоченные постепенно начинают доверять друг другу.