Путин: Год единства народов стал иллюстрацией новой стратегии нацполитики

Объявить в 2026-м г. Год единства народов России предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в ноябре 2025 г. Кузнецов говорил, что это «важный для каждого гражданина праздник, от того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России». Путин тогда поддержал предложение.