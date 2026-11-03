Путин: Год единства народов стал иллюстрацией новой стратегии нацполитики
Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Год единства [народов РФ] стал не просто первым годом реализации этой стратегии, но и практической живой иллюстрацией ее приоритетов», – сказал он.
Путин уточнил, что в новой стратегии государственной нацполитики поставлена цель укрепления общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия.
Объявить в 2026-м г. Год единства народов России предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в ноябре 2025 г. Кузнецов говорил, что это «важный для каждого гражданина праздник, от того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России». Путин тогда поддержал предложение.
2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Он проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.