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Путин: Год единства народов стал иллюстрацией новой стратегии нацполитики

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Год единства [народов РФ] стал не просто первым годом реализации этой стратегии, но и практической живой иллюстрацией ее приоритетов», – сказал он.

Путин уточнил, что в новой стратегии государственной нацполитики поставлена цель укрепления общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия.

Объявить в 2026-м г. Год единства народов России предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в ноябре 2025 г. Кузнецов говорил, что это «важный для каждого гражданина праздник, от того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России». Путин тогда поддержал предложение.

2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Он проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

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