Песков назвал невозможным участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

Днем ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, страны Запада становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что попытки захвата российской территории и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.