Песков назвал невозможным участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
Европейские страны не смогут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Абу-Даби. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что согласован трехсторонний формат встречи с участием России, Украины и США в качестве посредника.
Песков также сообщил, что почти все участники российской делегации на переговорах по Украине регулярно докладывают по текущим вопросам президенту РФ.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Представитель Кремля говорил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.
Днем ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, страны Запада становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что попытки захвата российской территории и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.
1 ноября пресс-секретарь главы российского государства сказал, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным. Он отмечал, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но, с другой стороны, – «зачем они там нужны сейчас с таким подходом».