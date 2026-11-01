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Песков: подход Европы делает диалог с ней невозможным

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает разговор с ней невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Мы видим двоих лидеров [президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре], которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России. С таким подходом с ними невозможно разговаривать», – сказал он. 

Представитель Кремля отметил, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но с другой стороны, «зачем они там нужны сейчас с таким подходом»: «Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет».

27 октября Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе.

23 октября Песков заявил, что переговоры с представителями Европы исключать нельзя, но переговоры, которые по плану состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби, пройдут в трехстороннем формате. В них примут участие представитель РФ, Украины и США.

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