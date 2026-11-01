Во Франции полиция задержала 565 человек в ходе протестов
Полиция задержала 565 человек во всей Франции в ходе протестов 31 октября, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на министерство внутренних дел и префектуру полиции. Пятеро сотрудников сил правопорядка – четыре полицейских и один жандарм – получили ранения в Париже.
Как заявил глава МВД Лоран Нуньес, в Париже в мобильного жандарма бросили коктейль Молотова. Министр квалифицировал это как «попытку убийства». По его словам, жандарм не прекратил службу и получил легкое ранение. Министр отметил, что в целом колонны протестующих прошли «хорошо», несмотря на «небывалое насилие» со стороны групп погромщиков.
По данным властей, третья волна общенациональных протестов против роста стоимости жизни собрала 320 000 человек, из них 70 000 – в Париже. Организаторы заявляют о 500 000 участников. Всего по стране было проведено 40 000 проверок, в парижской агломерации – 5745 проверок и 79 задержанных.
Неделей ранее, 24 октября, власти на акциях протеста насчитали 410 000 человек, а 17 октября – 550 000 (800 000 по версии организаторов).
25 октября министерство внутренних дел Франции сообщило о более чем 1314 задержаниях и 53 раненых сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов 24 октября. В Париже задержали 142 человека, из которых 126 арестовали. В Тулузе один человек получил тяжелое ранение руки в ходе столкновений с полицией. 17 октября было задержано более 2000 человек.
Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством. В итоге локальная акция переросла в общенациональную волну беспорядков и столкновений с полицией, которая длится уже более месяца.