Во Франции в ходе протестов полиция задержала более 1300 человек

В нескольких городах, включая Париж, Марсель, Бордо, Тулузу и Тур, вспыхнули стычки между демонстрантами и силами правопорядка, которые ответили слезоточивым газом. В Париже задержали 142 человека, из которых 126 арестовали. В Тулузе один человек получил тяжелое ранение руки в ходе столкновений с полицией. Студенческие и школьные организации надеются на конкретные заявления 26 октября после встречи с премьер-министром Себастьяном Лекорню, а профсоюзы наемных работников готовятся к национальному дню забастовок и демонстраций 5 ноября. Со своей стороны, «желтые жилеты» уже анонсировали новые протесты 31 октября.