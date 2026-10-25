Во Франции в ходе протестов полиция задержала более 1300 человек
Министерство внутренних дел Франции сообщило о более чем 1314 задержаниях и 53 раненых сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов 24 октября, пишет France24. По данным властей, на улицы вышли не менее 410 000 человек, Всеобщая конфедерация труда (CGT) сообщила о 800 000.
В нескольких городах, включая Париж, Марсель, Бордо, Тулузу и Тур, вспыхнули стычки между демонстрантами и силами правопорядка, которые ответили слезоточивым газом. В Париже задержали 142 человека, из которых 126 арестовали. В Тулузе один человек получил тяжелое ранение руки в ходе столкновений с полицией. Студенческие и школьные организации надеются на конкретные заявления 26 октября после встречи с премьер-министром Себастьяном Лекорню, а профсоюзы наемных работников готовятся к национальному дню забастовок и демонстраций 5 ноября. Со своей стороны, «желтые жилеты» уже анонсировали новые протесты 31 октября.
Издание Blast сообщало, что Лекорню 22 октября направил письмо руководителям четырех крупных телеком-операторов – Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom – с просьбой быть готовыми временно отключить доступ к TikTok, Instagram
24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса сообщило, что во Франции в ходе новой общенациональной акции протеста к полудню задержали около 135 человек. 17 октября на улицы Франции вышли около 800 000 человек. Их основные требования сводились к выделению дополнительных средств школам и помощи в связи с ростом стоимости жизни. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки.