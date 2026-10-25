Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%CNY Бирж.12,064-0,83%IMOEX2 469,36+1,64%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Во Франции в ходе протестов полиция задержала более 1300 человек

Ася Султанова
Nael Chahine / Sipa USA / ТАСС
Nael Chahine / Sipa USA / ТАСС

Министерство внутренних дел Франции сообщило о более чем 1314 задержаниях и 53 раненых сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов 24 октября, пишет France24. По данным властей, на улицы вышли не менее 410 000 человек, Всеобщая конфедерация труда (CGT) сообщила о 800 000.

В нескольких городах, включая Париж, Марсель, Бордо, Тулузу и Тур, вспыхнули стычки между демонстрантами и силами правопорядка, которые ответили слезоточивым газом. В Париже задержали 142 человека, из которых 126 арестовали. В Тулузе один человек получил тяжелое ранение руки в ходе столкновений с полицией. Студенческие и школьные организации надеются на конкретные заявления 26 октября после встречи с премьер-министром Себастьяном Лекорню, а профсоюзы наемных работников готовятся к национальному дню забастовок и демонстраций 5 ноября. Со своей стороны, «желтые жилеты» уже анонсировали новые протесты 31 октября.

Издание Blast сообщало, что Лекорню 22 октября направил письмо руководителям четырех крупных телеком-операторов – Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom – с просьбой быть готовыми временно отключить доступ к TikTok, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Snapchat и X (Twitter) в случае повторения городских беспорядков. В итоге мера не была применена.

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса сообщило, что во Франции в ходе новой общенациональной акции протеста к полудню задержали около 135 человек. 17 октября на улицы Франции вышли около 800 000 человек. Их основные требования сводились к выделению дополнительных средств школам и помощи в связи с ростом стоимости жизни. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь