Во Франции задержали около 135 человек в ходе новых акций протестов

Во Франции задержали около 135 человек в ходе новых акций протестовПравительство страны мобилизовало 70 000 сотрудников правопорядка
Во Франции в ходе новой общенациональной акции протеста к полудню задержали около 135 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньес. Правительство мобилизовало 70 000 сотрудников правопорядка, включая элитные антитеррористические подразделения, чтобы не допустить повторения беспорядков прошлых выходных.
В Париже главный марш ограничили юго-восточной окраиной – между Порт-д'Итали и Порт-де-Венсен, не пустив колонны в центр. Полиция через громкоговорители очистила площадь Бастилии. В Лионе для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, в Нанте – водомет. В ряде городов, включая Лион, протесты 24 октября запретили и продлили комендантский час.
Магазины в Париже, включая многие люксовые бутики, заколотили витрины и наняли дополнительный персонал охраны, а некоторые пока останутся закрытыми. Лувр, музей Орсе и музей Пикассо 24 октября были закрыты, а запланированный футбольный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Олимпик Лион» в Париже перенесли.
17 октября на улицы Франции вышли около 800 000 человек. Их основные требования сводились к выделению дополнительных средств школам и помощи в связи с ростом стоимости жизни. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. 22 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «незаконные» протесты во Франции будут запрещены в ближайшие дни. Макрон также заявил, что за беспорядками и мародерством, произошедшими 17 октября по всей Франции, стояли «подстрекательские» ультралевые группировки и вандалы. 20 октября Нуньес заявил, что власти задействуют военнослужащих для поддержки полиции во время массовых протестов, запланированных на 24 октября.