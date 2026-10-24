Во Франции задержали около 135 человек в ходе новых акций протестов

17 октября на улицы Франции вышли около 800 000 человек. Их основные требования сводились к выделению дополнительных средств школам и помощи в связи с ростом стоимости жизни. Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. 22 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «незаконные» протесты во Франции будут запрещены в ближайшие дни. Макрон также заявил, что за беспорядками и мародерством, произошедшими 17 октября по всей Франции, стояли «подстрекательские» ультралевые группировки и вандалы. 20 октября Нуньес заявил, что власти задействуют военнослужащих для поддержки полиции во время массовых протестов, запланированных на 24 октября.