Макрон запретил все демонстрации, кроме профсоюзных

20 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти республики задействуют военнослужащих для поддержки полиции во время массовых протестов, запланированных на 24 октября. Военные займутся охраной объектов, чтобы высвободить силы правопорядка для обеспечения безопасности на улицах. 18 октября Нуньес сообщал о задержании более 2000 участников протестов против роста стоимости жизни. По его данным, были ранены более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб понесли несколько сотен компаний.