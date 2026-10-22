Макрон запретил все демонстрации, кроме профсоюзных
«Незаконные» протесты во Франции будут запрещены в ближайшие дни. При этом организованным группам, таким как профсоюзы, предложат альтернативные маршруты для демонстраций в защиту бизнеса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает France 24.
Макрон также заявил, что за беспорядками и мародерством, произошедшими 17 октября по всей Франции, стояли «подстрекательские» ультралевые группировки и вандалы.
20 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти республики задействуют военнослужащих для поддержки полиции во время массовых протестов, запланированных на 24 октября. Военные займутся охраной объектов, чтобы высвободить силы правопорядка для обеспечения безопасности на улицах. 18 октября Нуньес сообщал о задержании более 2000 участников протестов против роста стоимости жизни. По его данным, были ранены более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб понесли несколько сотен компаний.
21 октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сравнила происходящие во Франции беспорядки с разрушительными последствиями Французской революции. Она отметила, что революция сопровождалась не только лозунгами о равенстве и братстве, но и массовым насилием, казнями и погромами. Дипломат охарактеризовала такие события как бессмысленное и беспощадное разрушение.