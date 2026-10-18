Число задержанных во время протестов во Франции достигло 2000
Более 2000 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в соцсети Х.
«На данный момент задержаны более 2000 человек, и уже сегодня ведутся расследования, чтобы установить лиц, совершивших эти деяния, чтобы они ответили за них перед судом», – сказано в сообщении.
Нуньес добавил, что более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, а ущерб понесли несколько сотен компаний. Он отметил, что данные не являются итоговыми.
Нуньес подчеркнул, что организация манифестаций – фундаментальное право граждан Франции, однако ничто не может оправдать насилие, беспорядки и грабежи. «Республика ничего не уступит тем, кто хочет навязать беспорядок и насилие», – заключил глава МВД Франции.
Несколькими часами ранее Нуньес сообщил, что в ходе протестов задержаны около 1800 человек, а более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. По словам главы МВД, протестующие, к которым вскоре присоединились правонарушители, разграбили и разорили множество магазинов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и многих других городах.
17 октября сообщалось, что в акциях протеста приняли участие около 800 000 человек. Изначально акция позиционировалась как мирная манифестация, однако за короткий промежуток времени она переросла в беспорядки. Протестующие жгли машины и баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками.
18 октября агентство France Info сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с официальным обращением к нации в 20:00 (21:00 мск) 18 октября.