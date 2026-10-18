Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%KLVZ1,842+0,55%MBNK946+0,32%IMOEX2 450,46+1%RTSI923,19+1,01%RGBI111,83-0,04%RGBITR771,71+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число задержанных во время протестов во Франции достигло 2000

Анна Суслова

Более 2000 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в соцсети Х.

«На данный момент задержаны более 2000 человек, и уже сегодня ведутся расследования, чтобы установить лиц, совершивших эти деяния, чтобы они ответили за них перед судом», – сказано в сообщении.

Нуньес добавил, что более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, а ущерб понесли несколько сотен компаний. Он отметил, что данные не являются итоговыми.

Нуньес подчеркнул, что организация манифестаций – фундаментальное право граждан Франции, однако ничто не может оправдать насилие, беспорядки и грабежи. «Республика ничего не уступит тем, кто хочет навязать беспорядок и насилие», – заключил глава МВД Франции.

Несколькими часами ранее Нуньес сообщил, что в ходе протестов задержаны около 1800 человек, а более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. По словам главы МВД, протестующие, к которым вскоре присоединились правонарушители, разграбили и разорили множество магазинов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и многих других городах.

17 октября сообщалось, что в акциях протеста приняли участие около 800 000 человек. Изначально акция позиционировалась как мирная манифестация, однако за короткий промежуток времени она переросла в беспорядки. Протестующие жгли машины и баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками.

18 октября агентство France Info сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с официальным обращением к нации в 20:00 (21:00 мск) 18 октября.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её