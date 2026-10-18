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Макрон выступит с официальным заявлением на фоне протестов во Франции

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с официальным обращением к нации в 20:00 (21:00 мск) 18 октября на фоне массовых беспорядков в нескольких городах страны. Об этом сообщило агентство France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер также проведет встречу с премьер-министром страны Себастьеном Лекорню и «соответствующими министрами правительства» в 17:30 (18:30 мск).

18 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что около 1800 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни, а более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Ущерб был также нанесен нескольким сотням компаний.

В акциях протеста приняли участие около 800 000 человек по всей стране, сообщали организаторы. Они начинались как мирное шествие, однако позже переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины и баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками. В Марселе и Лилле они ворвались в здания мэрий, а в Париже напали на съемочную группу Euronews.

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