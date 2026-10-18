Макрон выступит с официальным заявлением на фоне протестов во Франции

В акциях протеста приняли участие около 800 000 человек по всей стране, сообщали организаторы. Они начинались как мирное шествие, однако позже переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины и баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками. В Марселе и Лилле они ворвались в здания мэрий, а в Париже напали на съемочную группу Euronews.