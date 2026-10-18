Во Франции задержали около 1800 протестующих

Нуньес добавил, что более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Он также указал на материальный ущерб, который понесли несколько сотен компаний. По словам главы МВД, протестующие, к которым вскоре присоединились правонарушители, разграбили и разорили множество магазинов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и многих других городах.