Во Франции задержали около 1800 протестующих
Около 1800 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес в соцсети Х.
«На данный момент задержаны 1800 человек, и уже сегодня ведутся расследования с целью установить лиц, совершивших эти деяния, чтобы они ответили за них перед судом.», – сказал он.
Нуньес добавил, что более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Он также указал на материальный ущерб, который понесли несколько сотен компаний. По словам главы МВД, протестующие, к которым вскоре присоединились правонарушители, разграбили и разорили множество магазинов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо и многих других городах.
Нуньес акцентировал внимание на том, что организация манифестаций – фундаментальное право граждан Франции, однако ничто не может оправдать насилие, беспорядки и грабежи.
16 октября на фоне информации о предстоящих протестах 17 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб.
17 октября газета Le Parisien сообщила, что за несколько часов до начала протестов против роста стоимости жизни около 100 человек в балаклавах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews на западе Парижа. Протестующие разбили стекла в офисе и заблокировали въезд на парковку здания. Полиция задержала 21 человека.
В акциях протеста во Франции приняли участие около 800 000 человек. Манифестация быстро превратилась в беспорядки. В Париже радикально настроенная молодежь жгла машины и баррикады, громила витрины магазинов и забрасывала полицию камнями и бутылками.