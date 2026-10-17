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CGT: более 500 000 человек вышли на протесты во Франции

В Марселе демонстранты ненадолго проникли в здание мэрии
Филипп Иванов
Davood Maeili \ TASS
Davood Maeili \ TASS

Более 500 000 человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции, сообщила Всеобщая конфедерация труда (CGT). По данным профсоюза на 17:00 (18:00 мск), по стране прошли 1750 собраний и манифестаций. Власти ожидали, что в протестах в крупных городах примут участие от 60 000 до 110 000 человек, передает RTL.

Акции затронули Париж, Марсель, Лион, Бордо, Нанси и другие города. В Тулузе, по данным префектуры, на улицы вышли 32 000 человек, тогда как CGT заявляет о 80 000. В Нанси собрались от 4000 до 5000 человек, трое получили ранения в ходе столкновений с полицией.

В Марселе несколько десятков демонстрантов ненадолго проникли в мэрию, опрокинув бюст Марианны и повредив мебель; мэр сообщил о прибытии подкреплений полиции. В Париже, по данным на утро, задержали около 100 человек, по всей стране – 166.

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В Сент-Этьене молодой человек примерно 20 лет получил тяжелое ранение кисти: по предварительным данным, он поднял полицейскую светошумовую гранату, в результате чего ему оторвало кисть. Префектура департамента Луара подтвердила, что молодой человек был серьезно ранен. Президент Эммануэль Макрон накануне акций призвал к «спокойствию и уважению», отметив, что право на протест должно сопровождаться уважением к людям и имуществу.

Протесты 17 октября стали продолжением движения, начавшегося в сентябре в лицеях бедных пригородов на севере Парижа. Первоначальные требования касались нехватки учителей и плохого состояния школьной инфраструктуры, однако затем движение расширилось до протеста против роста стоимости жизни, цен на топливо и социального неравенства. В акциях участвовали бывшие «желтые жилеты», лицеисты, студенты, климатические активисты, фермеры, а также профсоюзы, включая CGT, Solidaires и Confédération paysanne.

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