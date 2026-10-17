CGT: более 500 000 человек вышли на протесты во Франции

В Сент-Этьене молодой человек примерно 20 лет получил тяжелое ранение кисти: по предварительным данным, он поднял полицейскую светошумовую гранату, в результате чего ему оторвало кисть. Префектура департамента Луара подтвердила, что молодой человек был серьезно ранен. Президент Эммануэль Макрон накануне акций призвал к «спокойствию и уважению», отметив, что право на протест должно сопровождаться уважением к людям и имуществу.