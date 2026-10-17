В Марселе протестующие проникли в здание мэрии

В Марселе протестующие ворвались в здание мэрии и сломали там двери, был разгромлен муниципальный полицейский участок. Об этом сообщает La Provence со ссылкой на мэра города Бенуа Пайяна. Были повреждены и многие коммерческие объекты. Как пишет издание, несколько десятков человек прорвались в центр биржи Марселя.