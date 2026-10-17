В Марселе протестующие проникли в здание мэрии
В Марселе протестующие ворвались в здание мэрии и сломали там двери, был разгромлен муниципальный полицейский участок. Об этом сообщает La Provence со ссылкой на мэра города Бенуа Пайяна. Были повреждены и многие коммерческие объекты. Как пишет издание, несколько десятков человек прорвались в центр биржи Марселя.
В Лионе демонстрация также переросла в беспорядки. Туристический офис полностью сгорел, сильное пламя охватило здание на площади Белькур. По сообщениям ряда СМИ, продолжаются грабежи.
В Париже правоохранительные органы провели 133 задержания. Правоохранительные органы используют водометы для отпора агрессивных демонстрантов.
Как сообщает La Provence, на улицы вышли представители различных профессий, старшеклассники, студенты и пенсионеры. Призыв выйти на улицы прозвучал несколько дней назад. Причинами стали цены на топливо, ухудшение качества государственных услуг и рост стоимости жизни.
За несколько часов до начала протестов против высокой стоимости жизни около 100 человек в балаклавах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews во Франции.
16 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб на фоне заявлений о начале протестов. 6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим.