Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников

1 / 6

Уже неделю старшеклассники по всей Франции выходят на акции протеста, организованные крупнейшим профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Они требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, 30 сентября было задержано 625 человек в ходе демонстраций и блокировок учебных заведений по всей стране. / Urman Lionel / Abaca / Sipa USA / ТАСС