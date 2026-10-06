Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NVTK1 066-0,12%CNY Бирж.12,705-0,38%IMOEX2 327,07+0,32%RTSI855,28-0,59%RGBI111,08-0,13%RGBITR763,54-0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников

Татьяна Мозолевская

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.

Встреча пройдет вечером 6 октября в Елисейском дворце. В совещании примут участие премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.

В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 

5 октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщил, что 190 школьников пострадали в ходе акций протеста.

Бунт лицеистов: как Францию охватили массовые протесты старшеклассников
Уже неделю старшеклассники по всей Франции выходят на акции протеста, организованные крупнейшим профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Они требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, 30 сентября было задержано 625 человек в ходе демонстраций и блокировок учебных заведений по всей стране.
1  / 6

Уже неделю старшеклассники по всей Франции выходят на акции протеста, организованные крупнейшим профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Они требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, 30 сентября было задержано 625 человек в ходе демонстраций и блокировок учебных заведений по всей стране. / Urman Lionel / Abaca / Sipa USA / ТАСС

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте