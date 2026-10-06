Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников в стране, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.
Встреча пройдет вечером 6 октября в Елисейском дворце. В совещании примут участие премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.
В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим.
5 октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщил, что 190 школьников пострадали в ходе акций протеста.