2 октября заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Наталья Евтихиева заявила, что в 2027 г. будет введен учебник по основам российского менеджмента как основной. По ее словам, ранее большинство учебников по данной дисциплине основывалось на международных практиках, поэтому они не до конца отвечали российским запросам.