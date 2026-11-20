Минобрнауки планирует доработать концепцию преподавания философии в вузах
Министерство науки и высшего образования РФ планирует доработать концепцию преподавания философии на непрофильных факультетах до февраля 2027 г. Об этом по итогам заседания главы Минобрнауки Валерия Фалькова и Экспертного совета по развитию философского образования ведомство сообщило в Telegram-канале.
«Нам предстоит провести работу по обновлению курса философии: определить объем знаний, который должны освоить все без исключения студенты. В то же время необходимо соблюсти баланс между едиными подходами к преподаванию и многообразием, исходя из специфики получаемых профессий», – сказал Фальков.
Для обновления курса философии, по данным Минобрнауки, необходимо создать новый учебник и ряд методических материалов, связать курс с другими дисциплинами социогуманитарного направления для того, чтобы они эффективно друг друга дополняли, а также обсудить проект концепции курса на нефилософских направлениях подготовки.
Фальков добавил, что новый курс должен учитывать вопросы этики в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ). При этом декан философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщил, что в проекте новой концепции преподавания философии на несвязанных с философией направлениях «большое внимание уделяется отечественной философской традиции, ее оригинальности».
Доработка концепции планируется до февраля 2027 г. После будет прорабатываться программа и учебник.
2 октября заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Наталья Евтихиева заявила, что в 2027 г. будет введен учебник по основам российского менеджмента как основной. По ее словам, ранее большинство учебников по данной дисциплине основывалось на международных практиках, поэтому они не до конца отвечали российским запросам.