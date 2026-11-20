Ответственность за возможные негативные последствия пребывания австрийских дипломатов на Украине полностью лежит на Вене. Об этом заявили в посольстве России в Австрии, комментируя обвинения австрийского руководства в адрес Москвы в связи с повреждением здания дипмиссии в Киеве.