Посольство России возложило на Австрию ответственность за ее дипломатов в Киеве
Ответственность за возможные негативные последствия пребывания австрийских дипломатов на Украине полностью лежит на Вене. Об этом заявили в посольстве России в Австрии, комментируя обвинения австрийского руководства в адрес Москвы в связи с повреждением здания дипмиссии в Киеве.
В российском посольстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали иностранных граждан, в том числе сотрудников дипломатических представительств, об опасности пребывания на Украине и поездок в страну. По заявлению дипломатов, эти предупреждения игнорируются.
В российской дипмиссии заявили, что РФ не наносила и не наносит удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по дипломатическим представительствам.
Австрийский телеканал OE24 сообщил, что канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИДа Беате Майнль-Райзингер обвинили Россию в ударе по зданию австрийского посольства в Киеве. Майнль-Райзингер также вызвала посла России в Вене на фоне опровергнутых российскими дипломатами обвинений.