Мэр Нарвы намерен добиваться открытия гуманитарных коридоров для поездок в РФ
Мэр эстонской Нарвы Яан Тоотс намерен добиваться исключений для жителей города при пересечении российской границы после ее закрытия. Речь идет об организации гуманитарных коридоров для тех, кому необходимо посещать родственников в России, сообщает портал Postimees.
По его словам, городские власти продолжат направлять обращения правительству, несмотря на решение закрыть границу без исключений. Мэр считает, что жители, навещающие родных, не представляют угрозы для безопасности Эстонии.
Он подчеркнул, что поездки к пожилым и больным родственникам, нуждающимся в помощи, нельзя приравнивать к туристическим. В противном случае нарвитянам придется добираться к близким через Латвию, Литву или Турцию.
18 ноября Тоотс уже выступал против закрытия погранпереходов с Россией. По его мнению, ограничения могут негативно сказаться на занятости в городе и осложнить гуманитарные связи между странами.
20 ноября Reuters со ссылкой на правительство Эстонии сообщило, что с 1 декабря страна закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев. Решение принято по соображениям безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эстонию в возведении нового железного занавеса под предлогом мнимой угрозы с Востока. По словам дипломата, планы Таллина вписываются в русофобскую политику эстонских властей. Она подчеркнула, что в случае закрытия границы Москва примет необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих интересов.