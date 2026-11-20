Рынок страхования в целом за девять месяцев вырос на 13,8% и составил 3,1 трлн руб. По договорам страхования было выплачено 2 трлн руб., что на 15% больше год к году. Чистая прибыль страхового рынка снизилась на 50,7% год к году, до 195,3 млрд руб. ЦБ отметил, что снижение прибыли в первую очередь связано с убытками по страхованию иному, чем страхование жизни.