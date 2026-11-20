Продажи нового вида страхования жизни за три месяца составили 18,9 млрд рублей
За первые три месяца продажи страхования жизни с расчетной доходностью составили 18,9 млрд руб. Чаще всего клиенты оформляли такие договоры на срок более 10 лет, сообщил Банк России.
Рынок страхования в целом за девять месяцев вырос на 13,8% и составил 3,1 трлн руб. По договорам страхования было выплачено 2 трлн руб., что на 15% больше год к году. Чистая прибыль страхового рынка снизилась на 50,7% год к году, до 195,3 млрд руб. ЦБ отметил, что снижение прибыли в первую очередь связано с убытками по страхованию иному, чем страхование жизни.
Регулятор напомнил, что новый вид страхования подразумевает инвестиционный доход, который зависит от динамики конкретных финансовых инструментов, активов или индикаторов. Заключить по нему договор могут только квалифицированные инвесторы при единовременном взносе от 6 млн руб.
10 сентября «Ведомости» писали, что Банк России обсуждает с участниками страхового рынка новый механизм работы с выплатами по полисам страхования жизни, не востребованными по не зависящим от страховщика причинам. По задумке регулятора, компании будут два месяца разыскивать клиентов или их наследников и, если получателей найти не удастся, переводить деньги на специальный счет в ЦБ.