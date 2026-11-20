До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг возможность участия «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании) в переговорах с США и Украиной. По словам дипломата, приглашение европейских представителей следует рассматривать отдельно от вопроса об их участии в переговорах по украинскому урегулированию.