Турция готова стать площадкой для переговоров между РФ и Европой
Анкара готова помочь в организации переговоров между Россией и европейскими странами, если получит соответствующие обращения от сторон. Об этом «РИА Новости» заявили в администрации президента Турции.
Представитель администрации уточнил, что на данный момент запросов об организации такого диалога не поступало. При этом Турция готова оказать необходимое содействие, если подобная инициатива появится.
Формат участия Анкары будет зависеть от пожеланий сторон и условий возможных переговоров, добавил собеседник агентства.
До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг возможность участия «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании) в переговорах с США и Украиной. По словам дипломата, приглашение европейских представителей следует рассматривать отдельно от вопроса об их участии в переговорах по украинскому урегулированию.
Отдельно Рябков сообщил, что возможный визит представителей «евротройки» в российскую столицу находится в проработке. Он назвал эту инициативу одним из ближайших вопросов, которые рассматривает Москва.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пригласила европейских представителей для выяснения их позиции по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона заинтересована в том, чтобы узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, какие предложения они готовы представить.
В тот же день Bloomberg сообщило, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи в Москве. На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейцев принять приглашение Путина посетить Москву. Он подчеркнул, что для достижения результатов необходимо вести диалог, а предложение российского лидера следует приветствовать.