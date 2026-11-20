Средства ПВО сбили более 6800 украинских беспилотников за неделю
Средства ПВО России ликвидировали 6808 украинских беспилотников за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что было сбито 11 управляемых авиабомб, 13 крылатых ракет «Фламинго», восемь ракет «Нептун», а также два реактивных снаряда HIMARS.
В ночь на 20 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, складам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 310 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
За день 19 ноября сбито 33 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Крыма и над акваторией Черного моря.